Em meio à trégua, Irã divulga mapa de minas com rotas alternativas em Ormuz

O anúncio se deu em momento de estremecimento no cessar-fogo após Teerã ameaçar retomar as hostilidades em razão de bombardeio israelense contra o Líbano

GIUSEPPE CACACE / AFP O anúncio de cessar-fogo com o desbloqueio no Estreito de Ormuz provou queda nos preços do petróleo



A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica divulgou nesta quarta-feira (8) um mapa com duas rotas alternativas de navegação no Estreito de Ormuz para evitar minas navais. A informação foi noticiada pela agência de notícias iraniana ISNA.

Trégua por um fio

O anúncio sobre a navegação no Estreito de Ormuz se dá em meio ao estremecimento no cessar-fogo de duas semanas estabelecido entre Irã e os Estados Unidos. Também nesta quarta-feira, Teerã ameaçou retomar as hostilidades em represália aos bombardeios lançados por Israel contra o Líbano.

Mais de 250 pessoas morreram e quase 900 ficaram feridas, segundo o governo libanês, que decretou a quinta-feira (8) como dia de luto nacional. Israel assegurou que sua luta contra o Hezbollah não fazia parte da trégua entre Estados Unidos e Irã. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu que o seu país permanece preparado para enfrentar Teerã se for necessário, pois ainda tem “objetivos a concluir”.

Aliado dos Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos indicaram que foram alvo de 17 mísseis iranianos e 35 drones desde o início da trégua. A Arábia Saudita disse ter interceptado nove aeronaves não tripuladas. O Bahrein reportou ofensiva contra sua capital, Manama. O Kuwait relatou danos em suas usinas de energia e dessalinação durante “uma intensa onda” de ataques.

“Se o Irã quer que esta negociação fracasse por causa de um conflito no Líbano, onde estão sendo massacrados — um conflito que não tem nada a ver com eles —, essa é uma escolha deles”, afirmou o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que o cessar-fogo e as conversas com os Estados Unidos são “pouco razoáveis”. Segundo ele, três pontos do acordo já foram violados com os contínuos ataques contra o Líbano, a entrada de um drone no espaço aéreo iraniano e a negativa ao direito do Irã em enriquecer urânio.

Negociações

Ainda nesta quarta, os líderes de vários países europeus e do Canadá afirmaram que deve ser negociado “um fim rápido e duradouro da guerra”, enquanto o papa Leão XIV saudou um “sinal vivo de esperança”.

Após semanas de turbulências econômicas, o anúncio do cessar-fogo provocou forte queda, de até 15%, nos preços do petróleo, enquanto o gás natural europeu recuou 20%. As bolsas dispararam e o dólar caiu.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estavam “muito avançados” na negociação de um acordo a longo prazo com o Irã. Entretanto, as exigências de Teerã em matéria de enriquecimento de urânio — um procedimento com o qual, segundo o Ocidente, o país persa busca obter a bomba nuclear —, sanções econômicas e o controle futuro do Estreito de Ormuz continuam indo de encontro às de Washington.

*Com informações de Reuters e AFP