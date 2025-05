Entenda por que Trump se irritou com termo ‘TACO’, que fez sucesso nas redes sociais e sugere que ele ‘sempre amarela’

Presidente americano discorda da percepção de que Wall Street duvida de sua disposição em implementar realmente as taxas que anuncia

EFE/EPA/ALEXANDER DRAGO / PISCINA Trump se posicionou contra as críticas, argumentando que suas ações são essenciais para fortalecer as negociações comerciais



O presidente Donald Trump expressou descontentamento com a percepção de que Wall Street duvida de sua disposição em implementar ameaças tarifárias. Durante uma reunião no Salão Oval, ele foi perguntado sobre uma estratégia de negociação chamada de “TACO”, sugerindo que seus recuos são parte de um plano mais amplo para obter vantagens nas discussões comerciais. A sigla, em inglês, significa “Trump Always Chickens Out”, que seria traduzido de maneira livre para o português, algo como “Trump sempre amarela”. Termo foi criado por um colonista do Financial Times após o republicado ameaçar taxar produtos europeus em 50%, mas recuar e adiar em um mês a medida. Trump detalhou que sua técnica consiste em inicialmente estabelecer um valor elevado para as tarifas e, em seguida, reduzi-lo ao longo das negociações.

“Isso se chama negociação”, disse Trump. Essa abordagem tem sido evidente em sua política tarifária, que frequentemente apresenta mudanças, como no caso das tarifas sobre produtos chineses, que começaram em 145% e foram diminuídas para 30% após diálogos. O presidente também causou instabilidade nos mercados ao aplicar tarifas de até 50% a alguns parceiros comerciais, mas posteriormente decidiu suspender essas tarifas mais altas, reduzindo-as para 10% por um período de 90 dias, o que resultou em uma recuperação nas ações. Em março, ele anunciou uma tarifa de 25% sobre veículos, mas acabou cedendo à pressão do setor automobilístico, aliviando as tarifas sobre metais.

Além disso, a administração Trump isentou eletrônicos de consumo das tarifas, permitindo um tempo adicional para investigar questões relacionadas a semicondutores. O presidente defendeu sua estratégia de ameaçar tarifas, afirmando que ela tem gerado resultados positivos. No entanto, analistas têm alertado que essa tática pode se tornar menos eficaz ao longo do tempo, levantando preocupações sobre a sustentabilidade dessa abordagem.

Trump se posicionou contra as críticas, argumentando que suas ações são essenciais para fortalecer as negociações comerciais. Ele acredita que sua metodologia de negociação, que envolve ameaças e concessões, é uma forma válida de alcançar os objetivos desejados nas relações comerciais internacionais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias