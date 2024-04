Estados Unidos afirmam que não participarão de eventual resposta de Israel

No entanto, segundo a Casa Branca, Israel não busca uma escalada da situação

SHAWN THEW/EFE/EPA Um fuzileiro naval é postado do lado de fora da entrada da Ala Oeste da Casa Branca, indicando que o presidente Biden está em Washington



Um alto funcionário dos Estados Unidos declarou neste domingo (14) que o país não se envolverá em nenhum possível contra-ataque de Israel contra o Irã, após o ataque aéreo de Teerã no sábado. Em uma ligação com jornalistas, o funcionário do governo do presidente Joe Biden afirmou: “Não faríamos parte de nenhuma resposta que eles fizessem. Não nos imaginamos participando de tal ato.” Ele também esclareceu que Israel não busca uma escalada da situação, destacando que o presidente Joe Biden aconselhou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a considerar cuidadosamente qualquer ação de retaliação contra os ataques do Irã. “Os israelenses deixaram claro para nós que não estão buscando uma escalada significativa com o Irã”, disse o funcionário aos jornalistas, acrescentando que Biden enfatizou a necessidade de pensar estrategicamente sobre os riscos de uma escalada.