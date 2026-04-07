Estados Unidos negam considerar uso de armas nucleares contra o Irã

O vice-presidente americano, JD Vance, teria insinuado o uso dos armamentos em um possível ataque contra o país persa

EFE/EPA/ERIC LEE/PISCINA JD Vance e Donald Trump



Os Estados Unidos (EUA) negaram estarem considerando o uso de arma nuclear contra o Irã, após ameaças do presidente Donald Trump.

Na segunda-feira (6) Trump disse que “toda uma civilização morrerá” no Irã nesta terça-feira (7), caso o regime não abra o Estreito de Ormuz. O prazo termina às 21h (horário de Brasília) desta terça.

A suspeita do uso de armas nucleares apareceu depois de uma fala do vice-presidente americano, JD Vance, após uma fala durante visita à Hungria. “Eles precisam saber que temos ferramentas à nossa disposição que ainda não decidimos usar”, disse JD a repórteres. “O presidente dos Estados Unidos pode decidir usá-las, e ele decidirá usá-las se os iranianos não mudarem sua conduta“, completou.

Nesta terça-feira a Casa Branca negou que o vice-presidente teria insinuado o uso de armas nucleares para as possíveis operações após o final do prazo estabelecido por Trump.

Após ameaças de Donald Trump, parlamentares democratas avaliam o pedido de destituição do presidente por meio da 25ª Emenda – um processo pelo qual o vice-presidente e o gabinete o avaliam como inapto para continuar exercendo suas funções.