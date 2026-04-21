EUA adiam viagem de JD Vance ao Paquistão para negociações com Irã

A decisão se deu depois que Teerã descartou novas tratativas com Washington e Trump anunciou prorrogação do cessar-fogo

EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL JD Vance chefiaria a comitiva dos Estados Unidos no Paquistão



A Casa Branca informou nesta terça-feira (21) que a viagem do vice-presidente norte-americano, JD Vance, ao Paquistão foi adiada. Ele chefiaria a delegação dos Estados Unidos em uma nova rodada de negociações de paz com o Irã.

Conforme informaram fontes paquistanesas à agência Reuters, havia um clima favorável para os diálogos entre Washington e Teerã serem retomados na quarta-feira (22), mesmo com a negativa do país persa em voltar a tratar paz com os Estados Unidos.

O comunicado da Casa Branca se deu depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar prorrogação do cessar-fogo com o Irã.

Com informações de AFP e Reuters