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EUA adiam viagem de JD Vance ao Paquistão para negociações com Irã

A decisão se deu depois que Teerã descartou novas tratativas com Washington e Trump anunciou prorrogação do cessar-fogo

  • Por Jovem Pan
  • 21/04/2026 19h20
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EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL O vice-presidente JD Vance observa o presidente Donald Trump e o CEO da Apple, Tim Cook, anunciarem um investimento adicional de US$ 100 bilhões da Apple nos EUA, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 6 de agosto de 2025. A Casa Branca também estabelecerá o Programa de Manufatura Americana da Apple, que se concentrará em trazer a cadeia de suprimentos e a manufatura da Apple para os EUA. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL JD Vance chefiaria a comitiva dos Estados Unidos no Paquistão

A Casa Branca informou nesta terça-feira (21) que a viagem do vice-presidente norte-americano, JD Vance, ao Paquistão foi adiada. Ele chefiaria a delegação dos Estados Unidos em uma nova rodada de negociações de paz com o Irã.

Conforme informaram fontes paquistanesas à agência Reuters, havia um clima favorável para os diálogos entre Washington e Teerã serem retomados na quarta-feira (22), mesmo com a negativa do país persa em voltar a tratar paz com os Estados Unidos.

O comunicado da Casa Branca se deu depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar prorrogação do cessar-fogo com o Irã.

Com informações de AFP e Reuters

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