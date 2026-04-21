Expectativa de diálogo derruba os preços do petróleo nesta terça-feira (21); fonte paquistanesa revelou que conversas podem ser retomadas na quarta (22)

FAROOQ NAEEM / AFP EUA e Irã veem fim de trégua próximo, mas negociações permanecem incertas



Os Estados Unidos expressaram confiança de que as negociações de paz com o Irã seriam realizadas no Paquistão e uma autoridade iraniana sênior disse que Teerã estava considerando participar, mas obstáculos significativos e incertezas permanecem à medida que o fim do cessar-fogo se aproxima.

A trégua de duas semanas na guerra deve expirar dentro de alguns dias e, apesar de o Irã ter descartado anteriormente uma segunda rodada de negociações nesta semana, uma fonte paquistanesa envolvida nas discussões disse à Reuters que há um clima favorável para que as negociações sejam retomadas na quarta-feira (22).

“As coisas estão avançando e as negociações estão dentro do previsto para amanhã”, disse a fonte nesta terça-feira (21), sob condição de anonimato, acrescentando que o presidente dos EUA, Donald Trump, poderia comparecer pessoalmente ou virtualmente, se um acordo fosse assinado.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, viajará para o Paquistão nesta terça-feira para as negociações, informou o Axios, citando fontes dos EUA, e o Wall Street Journal disse que o Irã havia dito aos mediadores regionais que enviaria uma delegação ao Paquistão também nesta terça, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente as reportagens. Uma autoridade iraniana, falando à Reuters, disse que Teerã estava “analisando positivamente” sua participação nas negociações, mas enfatizou que nenhuma decisão havia sido tomada.

Preço do petróleo cai

Os preços do petróleo caíram mais de US$1 e as ações se recuperaram no início das negociações na Ásia, nesta terça-feira, com a expectativa de que as negociações de paz entre os EUA e o Irã sejam retomadas nesta semana, depois que uma reunião anterior em Islamabad foi interrompida sem um acordo. Os preços do petróleo saltaram cerca de 5% nas negociações de segunda-feira (20), devido às dúvidas sobre as negociações.

Os futuros do petróleo bruto Brent LCOc1 caíam US$1,04, ou 1,1%, para US$94,44 por barril, e o West Texas Intermediate CLc1 dos EUA para maio perdia US$1,66, ou 1,9%, para US$87,95.

Mas as tensões permaneceram altas nesta terça, com a retórica desafiadora do Irã aumentando a incerteza sobre a possibilidade de as negociações acontecerem.

As principais autoridades de Teerã repreenderam Washington pelo bloqueio dos portos iranianos e pela apreensão e abordagem de um navio comercial iraniano, o Touska, no domingo (19), que eles chamaram de violações do cessar-fogo que eram obstáculos à diplomacia.

Um comandante militar iraniano sênior disse que as forças estavam prontas para dar uma “resposta imediata e decisiva” a qualquer hostilidade renovada dos adversários, disse a agência de notícias semi-oficial Tasnim, enquanto o embaixador do Irã no Paquistão, Reza Amiri Moghadam, em um post no X, disse que qualquer nação com uma grande civilização não negociaria sob ameaça ou força.

O principal negociador Mohammad Baqer Qalibaf acusou Trump de aumentar a pressão por meio do bloqueio em uma postagem no X na noite de segunda-feira, dizendo que ele estava iludido ao tentar “transformar a mesa de negociações em uma mesa de submissão” ou justificar um novo belicismo.

Trump quer um acordo que evite novos aumentos nos preços do petróleo e impactos no mercado de ações, mas insistiu que o Irã não pode ter os meios para desenvolver uma arma nuclear. Teerã espera alavancar seu controle do Estreito de Ormuz para fechar um acordo que evite o reinício da guerra, alivie as sanções, mas não impeça seu programa nuclear.

Washington não especificou quando o cessar-fogo de duas semanas terminará. Uma fonte paquistanesa envolvida nas conversações disse que ele terminaria às 20h (horário do leste dos EUA) de quarta-feira, ou às 3h30 de quinta-feira no Irã.

Exigências do Irã

Fontes de segurança marítima disseram na segunda-feira que o navio iraniano Touska provavelmente teria a bordo o que Washington considera itens de uso duplo que poderiam ser usados pelos militares. O Comando Central dos EUA disse que a tripulação não cumpriu os repetidos avisos em um período de seis horas e que o navio violou o bloqueio dos EUA.

A China, o principal comprador do petróleo iraniano, expressou preocupação com a “interceptação forçada”.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou a apreensão nesta terça e exigiu a libertação imediata da embarcação, de sua tripulação e de suas famílias, alertando que Teerã usaria todas as suas capacidades para defender seus interesses nacionais e sua segurança.

“Os Estados Unidos assumiriam total responsabilidade por qualquer nova escalada na região”, disse, de acordo com a mídia estatal iraniana.

Milhares de pessoas foram mortas por ataques israelenses e norte-americanos contra o Irã. A guerra provocou um choque histórico no fornecimento global de energia e temores de que o conflito prolongado poderia levar a economia global à beira da recessão.

O bloqueio dos EUA aos portos iranianos enfureceu Teerã, que suspendeu e logo reimpôs suas próprias restrições ao Estreito de Ormuz, que normalmente movimenta cerca de um quinto do suprimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito. O Paquistão, mediador, fez lobby para que Washington encerrasse seu bloqueio.

*Com informações da Reuters