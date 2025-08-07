EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

Nota ainda lembra que as ‘flagrantes violações de direitos humanos do ministro resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump’

Nelson Jr/SCO/STF 'Estamos monitorando a situação de perto'



Os Estados Unidos voltaram a acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de ser o “principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores”, em postagem feita pela Embaixada dos EUA no Brasil no X. O texto ainda estende a mensagem aos “aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas”, que “estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta” do ministro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Estamos monitorando a situação de perto”, acrescenta a postagem A publicação no X é uma tradução do post de Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano, e foi também republicada pelo Escritório de Assuntos Ocidentais dos EUA. A nota ainda lembra que as “flagrantes violações de direitos humanos de Moraes resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório