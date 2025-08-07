Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

Nota ainda lembra que as 'flagrantes violações de direitos humanos do ministro resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump'

  07/08/2025
  • 07/08/2025 13h21
'Estamos monitorando a situação de perto'

Os Estados Unidos voltaram a acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de ser o “principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores”, em postagem feita pela Embaixada dos EUA no Brasil no X. O texto ainda estende a mensagem aos “aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas”, que “estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta” do ministro.

“Estamos monitorando a situação de perto”, acrescenta a postagem A publicação no X é uma tradução do post de Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano, e foi também republicada pelo Escritório de Assuntos Ocidentais dos EUA. A nota ainda lembra que as “flagrantes violações de direitos humanos de Moraes resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

