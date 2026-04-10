EUA voltaram ‘à ativa’ de enviar astronautas à Lua, diz chefe da Nasa

Após a volta da Missão Artemis II à Terra, Jared Isaacman falou sobre o fim da expedição em publicação nas redes sociais

Nasa Um grupo de quatro astronautas fez viagem de 10 dias rumo à Lua e retornou à Terra nesta sexta-feira (10)



O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou nesta sexta-feira (10) que os Estados Unidos voltaram “à ativa” de “enviar astronautas à Lua e trazê-los de volta em segurança”. Após o pouso da espaçonave Orion, o chefe da agência espacial norte-americana comentou sobre a expedição de 10 dias que sobrevoou o satélite natural.

Em publicação no X (ex-Twitter), Isaacman disse que a Artemis II foi uma “missão de teste” e o primeiro voo tripulado da Orion e do foguete lunar SLS. O administrador da Nasa destacou que a expedição apresentava “riscos reais”, mas que os quatro astronautas envolvidos na expedição “aceitaram” em razão de “tudo o que se poderia aprender” e pelas “empolgantes” viagens futuras à Lua.

“Esses talentosos astronautas inspiraram o mundo e representaram suas agências espaciais e nações como embaixadores da humanidade nas estrelas”, escreveu Isaacmann. O administrador da agência espacial ainda deu parabéns a toda a equipe envolvida na Missão Artemis II.

Retorno à Terra

Após uma viagem de dez dias ao redor da Lua, os quatro astronautas da Missão Artemis II retornaram à Terra nesta sexta-feira. Eles iniciaram a reentrada na atmosfera terrestre por volta das 20h56 e amerissaram às 21h07, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. No momento em que entraram na interface da Terra, eles perderam o contato com a Nasa, entretanto, a comunicação voltou às 21h02.

A velocidade para entrada na Terra foi de aproximadamente 40.000 km/h. A chegada dos tripulantes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen de volta ao planeta era considerada uma das etapas mais críticas de toda a jornada. Além de precisão absoluta, a espaçonave Orion e os tripulantes tiveram que enfrentar condições extremas.