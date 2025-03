Fechamento do maior aeroporto da Europa afeta 291 mil passageiros e obriga procura por voos alternativos

Companhias aéreas emitiram orientações para que os passageiros evitassem se dirigir a Heathrow; situação levou as empresas a reestruturarem rapidamente suas operações

BENJAMIN CREMEL / AFP Passageiros com suas malas deixam o aeroporto de Heathrow após seu fechamento após um incêndio em uma subestação que fornece energia ao aeroporto, em Hayes, oeste de Londres



A suspensão das atividades no aeroporto de Heathrow, em Londres, o mais movimentado do Reino Unido, afetou um grande número de passageiros nesta sexta-feira (21). O fechamento ocorreu em decorrência de um incêndio em uma subestação elétrica, que provocou um apagão na noite anterior, dia 20. Com mais de 1.300 voos programados, cerca de 291 mil viajantes foram impactados, levando muitos a buscar alternativas em outros aeroportos ou a retornar para suas cidades de origem. As companhias aéreas emitiram orientações para que os passageiros evitassem se dirigir a Heathrow. Entre os afetados, estavam Muhammad Khalil, que tentava voltar ao Paquistão, e Tyler Prieb, que buscava retornar a Nashville. John Moriarty, que tinha como destino Boston, também enfrentou dificuldades para entrar em contato com o suporte ao cliente das companhias aéreas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação levou as empresas aéreas a reestruturarem rapidamente suas operações. Viajantes como Callum Burton, que se encontrava em Newark, e o casal Anna Schiferl e Charlie Katt, de Chicago, relataram momentos de frustração. Talia Fokaides, que precisava viajar para Atenas devido a uma cirurgia da mãe, conseguiu garantir um voo em Gatwick após o fechamento de Heathrow. Além disso, o incêndio resultou no redirecionamento de voos que já estavam a caminho, deixando muitos passageiros sem certeza sobre seus destinos finais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA