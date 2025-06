Filhos do presidente dos EUA anunciam criação de serviço telefônico Trump Mobile

Eric e Donald Trump Jr. apresentaram a nova criação como um ‘serviço de telefonia celular transformador, projetado para oferecer conectividade de classe mundial e valor inigualável’

O grupo empresarial liderado pelos filhos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (16) a criação de um novo serviço telefônico chamado Trump Mobile, que no futuro incluirá um terminal próprio, medida que consolida a expansão dos negócios da família no setor de telecomunicações.

Eric e Donald Trump Jr. apresentaram o Trump Mobile como “um novo serviço de telefonia celular transformador, projetado para oferecer conectividade de classe mundial e valor inigualável” para “o povo trabalhador” dos EUA, de acordo com um comunicado da Organização Trump. A nova oferta será aberta com o Plano 47 por um valor de US$ 47,45, em uma aparente referência aos dois mandatos do nova-iorquino, eleito como o 45º e o 47º presidente dos EUA.

O site do novo serviço também anuncia o lançamento futuro do T1, “um smartphone dourado e elegante” projetado e fabricado nos EUA, com preço de US$ 499 e sistema operacional Android. “Estamos especialmente orgulhosos de oferecer chamadas de longa distância gratuitas para nossos militares e suas famílias, porque aqueles que estão servindo no exterior devem sempre poder ficar conectados com seus entes queridos em casa”, disse Donald Jr., o primogênito do presidente.

O pacote de produtos, segundo ele, “permitirá que as pessoas acessem serviços de telemedicina em seus telefones por uma taxa mensal fixa, assistência nas estradas em seus carros e mensagens de texto ilimitadas para 100 países em todo o mundo”.

O novo empreendimento da Organização Trump significa uma nova guinada nos negócios dos filhos do presidente Trump, que até agora se concentravam em negócios imobiliários e de criptomoedas. “Muito do que fizemos se concentrou em tecnologia para pessoas com acesso limitado, sejam criptomoedas ou qualquer outra coisa, mas um dos setores em que percebemos um desempenho medíocre foi no setor de telefonia móvel”, declarou Donald Jr. durante o evento para anunciar o novo serviço.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório