Zelensky manifesta intenção de falar com Trump sobre compra de armas americanas

JOHN THYS, SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL Até o momento, essa suposta reunião não está acordada, mas Zelensky expressou seu desejo de que seja realizada



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (16) que quer aproveitar o G7 no Canadá para falar com seu contraparte americano, Donald Trump, sobre a possibilidade de Kiev comprar material militar de Washington.”Não estamos falando com os Estados Unidos sobre nova ajuda. De fato, um dos temas dos quais falarei com o presidente Trump, durante uma reunião, é um pacote de defesa que a Ucrânia está disposta a comprar”, declarou durante uma visita a Viena. Até o momento, essa suposta reunião não está acordada, mas Zelensky expressou seu desejo de que seja realizada. O mandatário compareceu em coletiva de imprensa ao lado de seu homólogo austríaco, Alexander Van der Bellen, durante uma breve visita à Áustria, um dos poucos países da UE que ainda não havia recebido Zelensky desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Segundo um comunicado da presidência ucraniana, ambos falaram pessoalmente e depois com mais autoridades sobre “a continuação do apoio à Ucrânia”. Também trataram sobre o financiamento da reconstrução da Ucrânia, pois a república alpina era, antes da guerra, um dos maiores investidores da ex-república soviética. A Áustria, que não é membro da Otan, “é supostamente neutra militarmente, mas não é, em nenhum caso, no plano político”, disse Van der Bellen. O partido de extrema direita FPO, que lidera as pesquisas, no entanto, criticou a visita. “Nossa população tem o direito de saber por que a Áustria compromete sua credibilidade em matéria de política externa, enterra sua neutralidade e põe em perigo sua própria segurança”, disse o chefe da formação, Herbert Kickl.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP