Guaidó parabeniza Biden e Harris e fala em aliança para defender Venezuela da ditadura

Juan Guaidó usou as redes sociais para parabenizar novos presidente e vice dos Estados Unidos, que tomaram posse nesta quarta-feira, 20

EFE/Rayner Peña Juan Guaidó é reconhecido pelos EUA como presidente da Venezuela



O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para parabenizar o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice, Kamala Harris, empossados oficialmente nesta quarta. “Desejamos todo o êxito na nova administração dos Estados Unidos. Seguiremos trabalhando em aliança para defender a democracia e a estabilidade da região diante da ameaça da ditadura”, disse. Mais cedo, Guaidó compartilhou imagens do chefe da delegação diplomática do país, Carlos Vecchio, na posse do democrata. Além de fotos, Vecchio citou o “firme compromisso de sair da ditadura de Maduro, liberar a Venezuela, terminar com tanto sofrimento e retomar o caminho ao progresso” em publicação.

A sinalização de que a gestão do democrata continuará a reconhecer o governo de Guaidó na Venezuela foi dada na terça-feira, 19, durante sabatina do secretário de Estado de Biden, Antony Blinken. Em resposta ao senador Marco Rubio, da Flórida, ele afirmou que a assembleia nacional do país latino é a única instituição vista pelos EUA como democraticamente eleita e disse que uma série de ações além das sanções já impostas ao país devem ser feitas para tentar instaurar eleições democráticas na região. Entre elas, o fornecimento de ajuda humanitária para pessoas em situação de vulnerabilidade e suporte a países vizinhos que recebem refugiados.