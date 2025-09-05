Hamas divulga novo vídeo de reféns de Israel em Gaza

Um dos sequestrados, identificado como Guy Gilboa Dalal, foi gravado em uma área de edifícios destruídos no momento em que implora a Netanyahu para não iniciar uma ofensiva para tomar o território palestino

Reprodução Guy Gilboa-Dalal refém israelense em Gaza em vídeo divulgado pelo Hamas



O braço armado do Hamas divulgou nesta sexta-feira (5) um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo grupo em Israel em 7 de outubro de 2023. O vídeo de mais de três minutos e meio mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza.

A imprensa israelense o identificou como Guy Gilboa Dalal, que estava no festival de música Nova no sul de Israel quando foi sequestrado pelos milicianos na manhã de 7 de outubro de 2023. No vídeo publicado nesta sexta-feira, ele afirma em hebraico que está na Cidade de Gaza e que as imagens foram gravadas no dia 28 de agosto de 2025. No final do vídeo, ele é observado ao lado de outro refém, Alon Ohel, de quem nenhum vídeo havia sido divulgado desde o sequestro.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens, nem a data em que foram gravadas. Em 23 de fevereiro, durante a trégua com Israel, o Hamas publicou um vídeo que mostrava dois israelenses, um deles Gilboa Dalal, em um veículo, assistindo uma cerimônia de libertação de reféns. Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 25 que, segundo o Exército, estão mortas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde então, o Hamas e a Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino, publicaram vários vídeos de reféns. A trégua de 19 de janeiro a 17 de março permitiu o retorno a Israel de 33 reféns, incluindo oito falecidos. Em troca, quase 1.800 palestinos detidos em prisões israelenses foram libertados. A trégua anterior, com duração de uma semana, ocorreu em novembro de 2023 e também permitiu a libertação de reféns em troca de detentos palestinos.

*Com informações da AFP