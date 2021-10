Homem é preso na Inglaterra por ameaças contra vice-líder de partido trabalhista

Angela Rayner recebeu mensagens ameaçadoras no mesmo dia da morte do político conservador David Amess

PA Images via Reuters Connect Vice-líder do Partido Trabalhista recebeu ameaças por telefone e e-mail



Angela Rayner, vice-líder do Partido Trabalhista na Inglaterra, está recebendo inúmeros ameaças. De acordo com o site The Telegraph, um homem de 52 anos foi preso em Halifax, Greather Manchester, pelas comunicações maliciosas direcionadas à Angela. As ameaças foram recebidas em 15 de outubro, mesmo dia que o político conservador David Amess foi morto a facadas. Segundo a polícia local, ele foi liberado sob fiança. O detetive Christopher Dean explicou um pouco sobre o caso. “O comportamento abusivo, ameaçador ou de intimidação contra qualquer pessoa é completamente inaceitável e sempre faremos o que pudermos para garantir que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados por seu comportamento”, disse. “Embora tenhamos prendido um homem, nossa investigação continua em andamento e continuaremos a buscar todas as linhas de investigação disponíveis para identificar todos os responsáveis”, completou o Sargento.