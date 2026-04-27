Itamaraty confirma que criança brasileira de 11 anos e mãe morreram no Líbano após ataque de Israel

Pai, que era libanês, também não resistiu; o irmão, que também é brasileiro, encontra-se hospitalizado

Ministério das Relações Exteriores Palácio Itamaraty



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil – Itamaraty – confirmou nesta segunda-feira (27) a morte de dois brasileiros da mesma família no Líbano após ataque de Israel. Trata-se de uma criança de 11 anos e sua mãe. O pai, que era libanês, também não resistiu. Já o irmão, que também é brasileiro, encontra-se hospitalizado. Segundo a nota do Itamaraty, a família encontrava-se em sua residência, no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano, no momento do bombardeio de Israel.

“Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah.”, diz a nota do Ministério das Relações Exteriores. “A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado.”, acrescenta.

Na nota, o Itamaraty também ressalta que o bombardeio aconteceu em um momento em que os países estão vivendo uma trégua, inciada no dia 16 de abril e prorrogado por três semanas no dia 23 de abrirl. “Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).”, diz a nota.

Tensão entre Irael x Líbano

As hostilidades entre o Hezbollah e Israel reacenderam-se em 2 de março, quando o grupo abriu fogo em apoio ao Irã na guerra regional em curso. O cessar-fogo no Líbano surgiu paralelamente aos esforços de Washington para resolver seu conflito com Teerã, embora o Irã tenha solicitado que o Líbano fosse incluído em qualquer trégua mais ampla.

Cerca de 2.500 pessoas foram mortas no Líbano desde que Israel entrou na ofensiva após o ataque do Hezbollah em 2 de março, de acordo com as autoridades libanesas.

No dia 16 de março, um cessar-fogo de 10 dias foi iniciado entre os dois países. O objetivo era permitir negociações em direção a um acordo permanente de segurança e paz. “Todas as partes reconhecem que as forças de segurança do Líbano têm a responsabilidade exclusiva pela soberania e defesa nacional do Líbano; nenhum outro país ou grupo tem a pretensão de ser o garantidor da soberania do Líbano”, dizia o acordo.

Os países realizam as primeiras conversas diretas entre os dois países em mais de 30 anos. Já no dia 23 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia informado que o cessar-fogo foi prorrogado por três semanas, apesar de combates esporádicos no terreno.

“O cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS”, afirmou Trump em uma publicação nas redes sociais enquanto se reunia com enviados de Israel e do Líbano. Ele também disse que há “grandes possibilidades” de se alcançar um acordo de paz ainda este ano entre Israel e Líbano.