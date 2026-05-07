Lula e Trump conversaram quatro vezes desde 2025; relembre encontros

Primeiro encontro entre os dois aconteceu na 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Sarah Yenesel/Jim Lo Scalzo/EFE Bogotá (Colômbia), 6/10/2025 — Montagem com fotos de arquivo do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (à esq.), e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (à dir.).



Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump se reuniram poucas vezes nos últimos anos em meio ao desencontro de seus mandatos. O brasileiro foi presidente entre 2003 e 2010 e retornou em 2023, enquanto Trump governou entre 2017 e 2021, voltando à Casa Branca em 2025.

Encontros Presenciais

23 de Setembro de 2025: aconteceu o primeiro encontro entre os dois em seus mandatos presidenciais na 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O encontro proposto pelo presidente dos EUA aconteceu em meio a tensões sobre as tarifas aplicadas entre os países. Porém, Trump descreveu Lula como “um homem muito agradável” em seu discurso na Assembleia Geral.

26 de Outubro de 2025: em Kuala Lumpur, capital da Malásia, os presidentes voltaram a se encontrar, por cerca de 50 minutos, na 47ª Cúpula da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático).

Na reunião que ocorreu nos bastidores do evento, os presidentes discutiram a redução das tarifas comerciais impostas por Trump sobre produtos brasileiros. Na ocasião, o presidente dos EUA declarou admirar a trajetória política de Lula.

Comunicações Remotas

6 de Outubro de 2025: os presidentes realizaram uma reunião por ligação telefônica, quando Lula solicitou formalmente o fim de sobretaxas sobre produtos industriais brasileiros, na época em 40%.

Trump avaliou a conversa como “ótima” e confirmou que os presidentes discutiram especialmente economia e comércio liberal, além de prometer um encontro presencial com Lula.

2 de Dezembro de 2025: Lula ligou para Trump e elogiou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros como café, carnes e frutas, Porém, pediu velocidade nas negociações para reduzir a tarifa de 22% sobre exportações brasileiras.

Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, os presidentes discutiram estratégias de cooperação para enfrentar o crime organizado. Lula defendeu o uso de dados de inteligência ao invés de armas, além de pedir que Trump prendesse brasileiros líderes de facções criminosas nos EUA.

Novo encontro

Os presidentes voltam a se reunir presencialmente nesta quinta-feira (7) na Casa Branca, em Washington. O encontro deve utilizar um formato mais direto, com pouco protocolo e sem grandes cerimônias de estado, focada em resultados concretos, segundo apuração do colunista da Jovem Pan Eliseu Caetano.

De acordo com interlocutores próximos à Casa Branca, o principal interesse americano são minerais estratégicos, com destaque para as chamadas terras raras, essenciais para setores como defesa, tecnologia e semicondutores. Em Washington, esse tema é tratado como prioridade de segurança nacional.

Trump também deve trazer assuntos sensíveis no campo político, como discussões sobre ambiente institucional e eleições no Brasil. Na área econômica devem ser debatidos pontos como barreiras comerciais, regulação digital e abertura de setores estratégicos para empresas americanas.

Do lado brasileiro, fontes no Itamaraty avaliam a visita como uma oportunidade de reposicionamento diplomático em um cenário global mais competitivo, buscando manter diálogo aberto com Washington sem alinhamento automático às prioridades dos Estados Unidos.