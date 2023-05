Lula recusa convite de Putin para o Fórum Econômico Internacional e diz não poder ir à Rússia

Líderes conversaram nesta sexta-feira, 26, por telefone; petista reiterou a disposição do Brasil de conversar com Kiev e Moscou sobre busca da paz para o conflito no Leste Europeu

PAULO BOMTEMPO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da cerimônia de posse do Conselho de Participação Social nesta quarta-feira (19), na Escola Superior do TCU (Tribunal de Contas da União), em Brasília



O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recusou nesta sexta-feira, 26, durante uma conversa por telefone com Vladimir Putin, líder da Rússia, o convite para comparecer ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que será realizado de 14 a 17 de junho. “Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo”, escreveu no Twitter, acrescentando que não pode “ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz”, disse se referindo a guerra na Ucrânia que se encaminha para o segundo ano. Putin interrompeu uma reunião empresarial para falar com o líder brasileiro. Durante sua participação no G7 na semana passada, Lula condenou a violação da integridade territorial do país do Leste Europeu, mas afirmou que os dois países não estavam dispostos a falar de paz. “Sinto que nem Putin e nem Zelensky estão falando em paz no momento. Me parece que os dois acreditam que alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz”, disse o petista. “Estou convencido que se não houver uma discussão sobre paz, essa guerra pode ser muito longa. E acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente”, continuou durante seu discurso à imprensa após o fim d G7. Quando o conflito completou um ano, Lula propôs a criação de um grupo para mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Putin chegou a se interessar pelo plano brasileiro, mas, até o momento, não houve mais informações sobre como prosseguiu.