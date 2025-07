Macron anuncia que França vai reconhecer Estado palestino em setembro

‘Anunciarei solenemente durante a Assembleia Geral da ONU’, publicou o presidente francês em suas redes sociais

Tom Nicholson/EFE/EPA/Pool Presidente disse que medida é 'fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio'



A França vai reconhecer o Estado palestino em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira (24) o presidente Emmanuel Macron. “Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França vai reconhecer o Estado da Palestina. Anunciarei solenemente durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro”, publicou Macron no X e Instagram.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias