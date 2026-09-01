Starmer renuncia ao Parlamento britânico após deixar cargo de premiê
Menos de dois meses depois de deixar o comando do governo britânico, Keir Starmer anunciou nesta terça-feira (1º) que também deixará o Parlamento do Reino Unido. A decisão encerra uma trajetória de 11 anos como deputado e contraria a intenção manifestada pelo ex-primeiro-ministro em julho de permanecer na Câmara dos Comuns.
Na ocasião em que deixou o governo, Starmer afirmou à BBC que pretendia continuar como parlamentar até a próxima eleição geral, que deverá ocorrer, no máximo, em agosto de 2029. A saída foi anunciada em declaração enviada ao jornal britânico Camden New Journal. Starmer afirmou estar “pronto para passar o bastão” e classificou como “uma grande honra e privilégio” os anos em que ocupou uma cadeira no Parlamento.
O ex-premiê representava Holborn and St. Pancras, distrito eleitoral de Londres. A renúncia abrirá caminho para a realização de uma eleição suplementar para definir quem ocupará a cadeira.
Assuntos internacionais
Ao anunciar a decisão, Starmer indicou que pretende dedicar a próxima etapa de sua carreira a temas internacionais, embora não tenha detalhado qual função deverá exercer. “Agora, vou me concentrar em outras questões, entre elas os assuntos internacionais, incluindo defesa, segurança, comércio e tecnologia, em um mundo em rápida transformação”, afirmou.
O ex-primeiro-ministro acrescentou que continuará envolvido em iniciativas de combate à violência contra mulheres e meninas. “Também vou continuar, como venho fazendo há bastante tempo com outras pessoas, trabalhando no combate à violência contra mulheres e meninas. Essa é uma questão que é muito importante para mim”, declarou.
Starmer deixou o cargo de primeiro-ministro em julho, em meio à pressão política provocada pelo cenário econômico e social do Reino Unido. Apesar de ter deixado o governo, manteve até agora seu mandato parlamentar pelo Partido Trabalhista.
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