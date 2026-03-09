Não descansaremos enquanto não estiverem derrotados, diz Trump sobre Irã

Mais cedo, o republicano afirmou que a guerra contra Teerã está ‘praticamente encerrada’ e a incursão contra o território iraniano ‘muito avançada’

Trump disse em Conferência dos Republicanos que os EUA afundaram 46 navios iranianos em três dias e meio



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (9) que Washington não descansará enquanto todos os inimigos não estiverem “definitivamente derrotados”. O líder norte-americano deu declaração ao tratar sobre a operação contra o Irã na Conferência dos Republicanos, em Doral, na Flórida.

Mais cedo, o republicano disse que a guerra contra Irã está “praticamente encerrada”, já que o país não tem “marinha”, “comunicações” nem “força aérea”. Em entrevista à emissora norte-americana CBS, Trump declarou que a incursão contra o território iraniano está “muito avançada” em relação ao cronograma de quatro a cinco semanas estabelecido anteriormente.

Aos republicanos, Trump também disse que as forças militares dos Estados Unidos afundaram 46 navios iranianos em três dias e meio. O líder norte-americano afirmou que “todos os líderes terroristas deles se foram”, em referência à morte do então líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e de integrantes do alto escalão de Teerã.

“Se não tivéssemos feito [a operação], eles teriam desenvolvido armamento nuclear em duas semanas”, declarou Trump.

Ataques contra o Irã

A operação conjunta dos Estados Unidos e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada de sábado (28). Tel-Aviv classificou os ataques como preventivos.

Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital.

Os Estados Unidos e Israel afirmaram que a operação mirou locais militares do Irã. O exército israelense alertou os iranianos que, se estivessem dentro ou perto dessas infraestruturas em todo o país, deveriam se retirar dos locais.

No sul do Iraque, houve um bombardeio contra uma base militar que abriga um grupo pró-Irã. Ao menos duas pessoas morreram, segundo informaram as autoridades.

Explosões também foram ouvidas perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque, de acordo com jornalistas da agência de notícias AFP.

*Com informações de AFP