Netanyahu afirma que Israel matou líder do Hamas em Gaza

Segundo o premiê israelense, Mohammad Sinwar foi executado durante uma ofensiva realizada em janeiro; o grupo terrorista palestino ainda não confirmou a informação

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quarta-feira (28) que Mohammad Sinwar, atual líder do Hamas na Faixa de Gaza e irmão de Yahya Sinwar, foi morto durante uma ofensiva israelense no território. Segundo Netanyahu, Sinwar foi eliminado em um ataque realizado em janeiro contra um hospital no sul de Gaza, que teria como alvo o alto comando do grupo. A morte ainda não foi confirmada oficialmente pelo Hamas. Nos últimos meses, no entanto, veículos da imprensa israelense e árabe já haviam relatado a possível execução do terrorista.

Em maio, os canais sauditas Al-Hadath e Al-Arabiya noticiaram que corpos de membros do Hamas, incluindo o de Sinwar, foram encontrados em um túnel em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Entre os mortos, estaria também Mohammed Shaban, comandante da Brigada de Rafah.

Mohammad Sinwar assumiu a liderança do grupo após a morte do irmão, Yahya Sinwar, em outubro de 2024. Yahya havia se tornado o principal comandante do Hamas após o assassinato de outras lideranças importantes, como Ismail Haniyeh e Mohammed Deif, mortos entre julho e outubro do ano passado. Antes deles, Israel já havia eliminado outros membros-chave do grupo, como Saleh al-Arouri, em janeiro de 2024, e Marwan Issa, em março.

A ofensiva israelense contra os principais líderes do Hamas ocorre desde o início da guerra em outubro de 2023, após o ataque do grupo terrorista a Israel que deixou mais de 1.200 mortos e centenas de sequestrados. Desde então, Israel intensificou suas ações militares na Faixa de Gaza visando desmantelar a estrutura de comando do Hamas.

