No Chile, Corina Machado encontra com Flávio e fala em ‘justiça para nossos países’

A líder opositora venezuelana María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, afirmou esperar cooperação “pela justiça e democracia nos nossos países” após encontro com o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência do Brasil. A declaração foi feita durante a cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast, realizada nesta quarta-feira (11).

O senador brasileiro se encontrou com a política venezuelana nos bastidores do evento, que reuniu lideranças internacionais no Congresso chileno, em Valparaíso.

Corina recebeu o Nobel da Paz por sua atuação em defesa da democracia na Venezuela. Em janeiro deste ano, ela entregou a medalha do prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como gesto de reconhecimento após a operação de forças americanas que resultou na prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.

Durante a conversa, Flávio parabenizou a opositora pela premiação e elogiou sua atuação como uma das principais vozes contra o governo de Nicolás Maduro.

Em publicação nas redes sociais após o encontro, Machado afirmou que espera manter contato com o senador brasileiro. “Espero poder manter contato e nos ajudarmos. Pela justiça e democracia nos nossos países”, escreveu.

Flávio ainda elogiou a líder opositora venezuelana. “A ganhadora do Prêmio Nobel é sempre uma inspiração para nós que lutamos contra os retrocessos e o autoritarismo das esquerdas. Viva a liberdade!”, escreveu o senador nas redes sociais.

A reunião ocorreu durante a posse de Kast, que marca uma mudança política no Chile. O advogado de extrema direita José Antonio Kast assumiu a Presidência do Chile e se tornou o mandatário conservador mais radical no país desde a ditadura de Augusto Pinochet.

Em encontro com o presidente empossado José Antonio Kast, o senador afirmou nas redes sociais ter certeza de que o Chile “está em boas mãos” com o novo governo. “Brasil e Chile são nações irmãs e podem construir um futuro grandioso com a cooperação e as parcerias certas”, escreveu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu, na véspera, de comparecer à posse de José Antonio Kast. O petista havia sido convidado pelo novo presidente chileno, assim como o senador Flávio Bolsonaro.

Em resposta à decisão, Flávio reagiu e afirmou que Lula foi “pequeno” ao cancelar a viagem. “Lula foi muito pequeno com essa postura, porque ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dele”, disse ao programa 24 Horas, da Televisión Nacional de Chile (TVN).

Oficialmente, o Brasil foi representado na cerimônia pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que entregou uma carta de Lula com um convite oficial para que Kast visite o Brasil.