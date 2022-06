Pentágono denuncia atividade ‘desestabilizadora’ da China perto de Taiwan

Tensões entre Washington e Pequim sobre a ilha independente aumentaram nos últimos meses

REUTERS/Tyrone Siu//File Photo Bandeiras dos Estados Unidos e de Taiwan postas lado a lado



O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, denunciou neste sábado, 11, a descoberta de uma atividade militar “provocativa e desestabilizadora” da China perto de Taiwan, uma ilha autônoma que Pequim considera seu território. “Vemos uma coerção crescente de Pequim. Temos testemunhado um aumento progressivo na atividade militar provocativa e desestabilizadora perto de Taiwan”, disse Austin ao Diálogo de Shangri-la, um fórum de segurança realizado em Cingapura. “Isso inclui aeronaves voando perto de Taiwan em números recordes nos últimos meses e quase diariamente”, completou.

As tensões entre Washington e Pequim sobre Taiwan aumentaram nos últimos meses. Pequim considera esta ilha de 24 milhões de habitantes como uma de suas províncias, para onde as tropas nacionalistas, derrotadas no continente pelas forças comunistas de Mao Tse-tung, fugiram em busca de refúgio em 1949. Muitas vezes, a China reitera seu objetivo de retomar a ilha mais cedo ou mais tarde e, se necessário, pela força. Em Cingapura, autoridades de defesa de ambos os países se reuniram pela primeira vez na sexta-feira e entraram em conflito sobre essa questão. “Se alguém ousar separar Taiwan da China, os militares chineses não hesitarão em iniciar uma guerra a todo custo”, disse o ministro da Defesa, Wei Fenghe, segundo um porta-voz de seu ministério.

*Com informações da AFP