Pfizer se reunirá com autoridades dos EUA para discutir sobre terceira dose da vacina

A Pfizer irá se reunir com autoridades do governo dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 12, para discutir sobre a possível aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi dada pela agência de notícias Reuters. O encontro acontecerá dias após a empresa e a BioNTech, que também é responsável pelo imunizante, anunciar que busca aprovação de órgãos regulatórios para aplicar uma terceira dose da vacina. As empresas alegam que existe um risco elevado de infecção seis meses após a aplicação inicial e citam a circulação de variantes do coronavírus. Em resposta à reunião, a FDA, agência americana de Alimentos e Medicamentos, e o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), disseram que a população americana não precisa de reforço no momento.