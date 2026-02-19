Polícia cercou casa de Andrew com carros não oficiais antes da prisão

Ainda não há informações sobre o local para onde o ex-príncipe foi levado ou onde será interrogado

Divulgação: EFE Ex-príncipe Andrew



A polícia britânica usou carros descaracterizados e agentes à paisana para cercar a casa do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, preso nesta quinta-feira (19) por suspeita de má conduta em cargo público em uma investigação relacionada ao caso Epstein.

Imagens divulgadas pela rede BBC mostram o momento em que os policiais chegam à Sandringham House, uma das propriedades da família real e o local onde Andrew residia após perder os títulos por conta das denúncias.

Não há informações sobre o local para onde Andrew foi levado ou onde será interrogado. O rei Charles III, irmão mais velho de Andrew, afirmou, em comunicado enviado a BBC, que recebeu as notícias recentes como “profunda preocupação”.

“O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada e pelas autoridades competentes”, escreveu o rei. “Deixe-me ser bem claro: a lei deve seguir seu curso.”

De acordo com o comentarista policial Danny Shaw, ouvido por uma das rádios da BBC, a legislação britânica prevê que um suspeito pode ficar detido por no máximo 96 horas. No entanto, isso exigiria autorizações de policiais de alta patente e de um Tribunal de Magistrados.

O mais comum, segundo a BBC, é que os investigados permaneçam presos de 12 a 24 horas – período em que são interrogados. Depois, eles costumam ser liberados enquanto as investigações prosseguem.

Quem é Andrew?

Terceiro filho da rainha Elizabeth II, nascido em 19 de fevereiro de 1960, o ex-príncipe é o oitavo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido. Sua biografia é marcada por denúncias abusos sexuais, orgias e maus-tratos a funcionários.

Segundo o jornal The Guardian, Andrew é o primeiro membro sênior da família real britânica a ser preso em mais de 300 anos A última prisão ocorreu durante o reinado de Charles I, preso em 1647 durante a Guerra Civil Inglesa por forças alinhadas ao parlamento, incluindo o Novo Exército Modelo. Ele foi detido e posteriormente julgado por alta traição após se recusar a aceitar limites à autoridade real, o que levou à sua execução em 1649.

*Estadão Conteúdo