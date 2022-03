Polônia anuncia que enviará ‘gratuitamente’ todos seus caças MIG-29 a Ucrânia

Decisão foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores polonês; país pode sofrer retaliações do governo de Vladimir Putin

ANDREJ ISAKOVIC / AFP - 04/10/2018 Caças MIG-29, da Polônia, serão enviados à Ucrânia para auxílio no combate contra a Rússia



Jacek Czaputowicz, ministro das Relações Exteriores da Polônia, realizou um comunicado na tarde desta terça-feira, 08, e afirmou que enviará “imediatamente e gratuitamente” todos os seus caças MIG-29 para a Ucrânia. A nota da pasta afirmou que “a Polônia solicita aos Estados Unidos que nos forneçam aeronaves usadas com capacidades operacionais correspondentes. A Polônia está pronta para estabelecer imediatamente as condições de compra dos aviões”, informou.

Segundo o político polonês, as aeronaves de combate serão enviadas à base aérea norte-americana em Miesenbach, na Alemanha. De lá, ficará a cargo do governo de Joe Biden repassar os caças. Jacek pediu para que países integrantes da Otan (Organização Militar do Atlântico Norte) se inspirem e façam o mesmo. Ben Wallace, secretário da Defesa do Reino Unido, porém, ressaltou que a ação poderá implicar em possíveis retaliações da Rússia. “A Polônia deve entender que as decisões que tomar não vão apenas ajudar diretamente a Ucrânia, o que é uma coisa boa, mas também podem levá-la à linha de fogo direta de países como Rússia ou Belarus”, alertou em conversa com jornalistas.