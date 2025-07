Presidente da Comissão Europeia celebra ‘bom acordo’ comercial entre UE e EUA: ‘É um acordo enorme’

A UE e os EUA anunciaram um acordo que estabelece uma tarifa geral de 15%; além disso, o bloco europeu se comprometeu com compras de cerca de 750 bilhões de dólares (4,18 trilhões de reais) em energia

A União Europeia e os Estados Unidos alcançaram um “bom acordo” comercial que evita uma escalada de tarifas, disse neste domingo (27) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após se reunir com o presidente americano, Donald Trump. Ao final de uma reunião de pouco mais de uma hora, Von der Leyen disse que este é “um bom acordo”. Por sua vez, Trump afirmou que o entendimento alcançado é bom “para todos”.

Trata-se de “um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo. É um acordo enorme”, afirmou Von der Leyen. A UE e os EUA anunciaram um acordo que estabelece uma tarifa geral de 15%. Além disso, o bloco europeu se comprometeu com compras de cerca de 750 bilhões de dólares (4,18 trilhões de reais) em energia.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump adotou uma nova política comercial baseada em tarifas elevadas sobre as importações, que no caso da UE poderiam ter chegado a 30%. Diante desse cenário, a UE esforçou-se em alcançar uma solução negociada para evitar uma guerra comercial de consequências imprevisíveis. Simultaneamente, a UE havia avançado na definição de um enorme pacote de represálias para o caso de os esforços de negociação não prosperarem.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira