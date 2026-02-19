Presidente interino do Peru é criticado por declarações sexuais envolvendo menores de idade

Eleito na quarta-feira (18), José María Balcázar se tornou o oitavo chefe de Estado do país sul-americano desde 2016

HANDOUT / PERUVIAN CONGRESS / AFP Presidente interino do Peru, José María Balcázar, discursando após sua eleição no Congresso Nacional em Lima



Organizações feministas e de direitos humanos no Peru expressaram preocupação nesta quinta-feira (19) com a eleição de José María Balcázar como presidente interino, citando suas declarações controversas no passado sobre relações sexuais com menores de idade.

“A nomeação de uma autoridade com um histórico público controverso e declarações que justificam a violência sexual contra meninas e adolescentes gera legítima preocupação cidadã”, afirmou a Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos (CNDH) em uma nota na rede X.

Em comunicado, a CNDH considera essas declarações como violações dos “padrões internacionais de proteção integral de crianças e adolescentes”.

O Centro da Mulher Peruana Flora Tristán afirmou que “a nomeação de Balcázar é uma expressão da profunda crise ética e democrática que assola o país”.

“Quem minimiza a violência contra mulheres e meninas não está expressando uma opinião isolada, mas sim revelando uma atitude complacente em relação ao abuso”, indicou a organização em nota publicada em suas redes sociais.

Balcázar provocou uma grande controvérsia em 2023, quando disse a uma comissão parlamentar que “relações sexuais precoces ajudam no desenvolvimento psicológico futuro das mulheres” durante um debate sobre a proibição do casamento infantil. Essas declarações foram denunciadas na época pelo Ministério da Mulher e por diversas organizações.

Em novembro de 2023, o Peru adotou uma reforma em seu Código Civil que proíbe qualquer matrimônio que envolva menores de 18 anos, eliminando uma exceção legal que anteriormente permitia uniões de adolescentes com autorização dos pais.

Questionado sobre a polêmica, Balcázar disse à rádio RPP que trata-se de “lendas” fabricadas, segundo ele, para distorcer suas palavras. Ele afirmou ter “uma trajetória impecável” e acusou seus detratores de tirarem suas declarações de contexto.

No poder até julho de 2026

O esquerdista Balcázar foi eleito na quarta-feira (18) como chefe do Congresso peruano e, de acordo com as leis locais, assumiu automaticamente a Presidência interina do país, um dia após seu antecessor, José Jerí, ter sofrido impeachment em meio a acusações de corrupção.

O advogado e ex-juiz, de 83 anos, tornou-se o oitavo chefe de Estado do país desde 2016. Ele governará o Peru até a posse do próximo presidente no final de julho, após as eleições presidenciais de abril.

Balcázar, do partido Peru Libre, também está sendo investigado por apropriação ilícita de fundos e suposta corrupção.

*Com informações da AFP