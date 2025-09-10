Príncipe Harry visita pai, Charle III, pela primeira vez desde 2024

Encontro entre e Duque de Sussex e o rei aconteceu na Clarence House, a residência do monarca em Londres

Photo by Suzanne Plunkett / POOL / AFP Príncipe britânico Harry, duque de Sussex, acena ao deixar o Centro de Estudos de Lesões por Explosão, no Imperial College, em Londres



O príncipe Harry se reuniu, nesta quarta-feira (10), com seu pai, o rei Charles III, em seu primeiro encontro desde fevereiro de 2024. O duque de Sussex, filho mais novo do rei, distanciado da família desde que se mudou para os Estados Unidos com a esposa, Meghan, em 2020, entrou no carro na Clarence House, a residência do pai em Londres, aonde o rei chegou um pouco antes. Charles III e Harry tomaram chá juntos reservadamente, reportou a agência de notícias PA. O rei tem previsto voltar para o castelo de Balmoral, sua residência na Escócia, na quinta-feira (1).

Antes de se reunir com o pai, Harry havia visitado, nesta quarta-feira, um centro de pesquisas dedicado aos feridos em explosões no Imperial College de Londres. Pai e filho não se viam desde fevereiro de 2024, quando Harry fez uma visita relâmpago ao Reino Unido, após saber que o monarca, de 76 anos, sofria de câncer, doença contra a qual ainda está em tratamento. Na ocasião, o encontro, que também ocorreu na Clarence House, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para a Califórnia no dia seguinte.

Harry chegou na segunda-feira (8) ao Reino Unido para uma série de compromissos com organizações beneficentes que ele apoia. Uma possível visita ao pai foi alvo de especulação. O príncipe, de 40 anos, também admitiu em maio à BBC que “adoraria se reconciliar com sua família”. “Não sei quanto tempo resta ao meu pai”, acrescentou o irmão caçula do príncipe William, herdeiro do trono.

Após renunciar às obrigações reais e se mudar para a Califórnia em 2020 com a esposa, Meghan, Harry concedeu uma entrevista à célebre apresentadora americana de ‘talk show’ Oprah Winfrey, em 2021, insinuando que alguns membros da família real são racistas. No começo de 2023, Harry publicou seu livro de memórias, “Na Sombra”, com críticas ao irmão, William, à cunhada, Katherine, e também à madrasta, Camilla.

O príncipe também iniciou – e perdeu – uma batalha legal no Reino Unido para obter proteção policial com as mesmas condições de segurança de quando era membro ativo da família real. “Meu pai já não fala comigo por este assunto da segurança”, admitiu em maio. Meghan, muito criticada no Reino Unido, não voltou ao país desde o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. Os filhos do casal, Archie e Lilibet, foram vistos pela última vez no Reino Unido no 70º aniversário de reinado de Elizabeth II, em junho de 2022.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula