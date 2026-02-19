Rei Charles III afirma que ‘lei deve seguir seu curso’ após prisão de Andrew

Monarca afirma que caso envolvendo seu irmão seguirá o ‘devido processo legal, justo e adequado’; ex-príncipe teria encaminhado documentos confidenciais a Jeffrey Epstein

ADRIAN DENNIS / POOL / AFP "O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes", afirmou Charles III, em uma rara declaração assinada por pessoalmente.



O rei Charles III afirmou nesta quinta-feira (19) que “a lei deve seguir seu curso” após a prisão de seu irmão, o ex-príncipe Andrew, sob suspeita de má conduta quando este atuava como enviado comercial do Reino Unido.

“Nisso, como já disse antes, eles têm nosso total e irrestrito apoio e cooperação”, observou, antes de acrescentar: “Deixe-me ser claro: a lei deve seguir seu curso”.

Suspeito de vazar documentos para Epstein

O ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira sob suspeita de “má conduta no exercício das funções oficiais”, segundo informações divulgadas pela imprensa britânica.

De acordo com a polícia local, revelações recentes sugerem que Andrew pode ter encaminhado documentos potencialmente confidenciais a Jeffrey Epstein enquanto atuava como enviado comercial do Reino Unido.

A família real britânica enfrenta nova pressão em razão dos vínculos de Andrew com Jeffrey Epstein, evidenciados por documentos do escândalo sexual que vêm sendo divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Andrew nega qualquer irregularidade e relação com Epstein.

*AFP