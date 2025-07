Rússia oferece incentivos financeiros para aumentar taxas de natalidade

Desde o início de 2025, 27 regiões russas passaram a oferecer pagamentos para universitárias grávidas e jovens em idade escolar, com o objetivo de combater a queda nos nascimentos

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL Além dos incentivos financeiros, o governo russo tem adotado restrições, como a proibição da promoção de "estilos de vida sem filhos"



Na Rússia, o valor de um recém-nascido pode chegar a dezenas de milhares de reais, especialmente após o recente anúncio do governo de Vladimir Putin. O programa, que oferece 670 mil rublos (aproximadamente R$ 47,8 mil) para novas mães, é uma extensão de uma política iniciada em 2007, que já incentivava o nascimento de um segundo filho. Para aqueles que têm uma segunda criança, o valor total pode alcançar quase 900 mil rublos (R$ 64,3 mil). Além das iniciativas federais, diversas regiões estão implementando seus próprios incentivos. Em Oriol, por exemplo, estudantes que se tornam pais podem receber 100 mil rublos (cerca de R$ 7.100). A região de Kemerovo também adotou medidas semelhantes. Desde o início de 2025, 27 regiões russas passaram a oferecer pagamentos para universitárias grávidas e jovens em idade escolar, com o objetivo de combater a queda nas taxas de natalidade, que atingiram o menor nível em 200 anos.

A Rússia enfrenta uma série de desafios demográficos, incluindo uma diminuição da força de trabalho e uma baixa densidade populacional, além de um investimento insuficiente em imigração. Desde 2016, as taxas de mortalidade têm superado as de natalidade, e o país já passou por uma crise demográfica entre 1992 e 2012. Apesar das políticas de incentivo à maternidade, como o pagamento para o segundo filho, os resultados em termos de aumento da natalidade têm sido limitados.

Em 2022, Putin reestabeleceu uma política da era soviética que concede 1 milhão de rublos (R$ 71,4 mil) a mães que tenham mais de dez filhos. No entanto, em 2024, a situação demográfica continuou a se deteriorar, com a taxa de mortalidade ainda superando a de natalidade, em parte devido à Guerra da Ucrânia e à instabilidade econômica que o país enfrenta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além dos incentivos financeiros, o governo russo tem adotado restrições, como a proibição da promoção de “estilos de vida sem filhos”, com multas que podem chegar a 5 milhões de rublos (R$ 357 mil). A maternidade é apresentada como uma conquista pessoal, enquanto a comunidade LGBTQIA+ enfrenta perseguições. Putin tem defendido que as famílias devem ter pelo menos três filhos, sugerindo que as mulheres coloquem a maternidade como prioridade em relação às suas carreiras.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias