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Trump confirma intenção de encontrar Putin e diz que tem ‘muito a conversar’ com Xi Jinping

Assessor presidencial russo Yuri Ushakov disse que Putin e Trump podem se encontrar durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês) na China

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026
O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim WATSON / AFP) JIM WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na tarde desta quarta-feira (02) a intenção de realizar uma cúpula com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e afirmou que pretende avançar no diálogo com o presidente da China, Xi Jinping, em encontro previsto para 24 de setembro. Segundo Trump, há “muita coisa para discutir” com o líder chinês, em conversas que, disse, devem ser “produtivas”.

Na terça-feira (01), o assessor presidencial russo Yuri Ushakov disse que Putin e Trump podem se encontrar durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês) na China, prevista para novembro, de acordo com reportagem da Vesti. Xi Jinping também deve participar do evento.

Ao comentar a guerra na Ucrânia, Trump voltou a sustentar que o conflito “nunca deveria ter acontecido” e repetiu que, sob sua condução, ele não teria começado. O republicano afirmou ainda que mantém “boa relação” tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia – e, de maneira mais ampla, “com todos”.

Para Trump, no entanto, o encerramento das hostilidades segue travado pela grande animosidade entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e Putin. Essa tensão, afirmou, torna mais difícil “parar a guerra”, apesar de ele dizer acreditar que o momento de interromper os combates “vai chegar”.

Questionado sobre a possibilidade de um encontro direto com o líder russo no curto prazo, Trump disse que Putin aceitaria uma cúpula. Ele ponderou, porém, que prefere realizar o encontro “quando estivermos prontos” para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, indicando que não vê valor em uma reunião sem perspectiva concreta de avanço nas negociações.

No mesmo evento, o republicano também comentou as chamadas Trump Accounts – contas de poupança e investimento com vantagens fiscais voltadas a menores de 18 anos – e afirmou que, “na melhor das hipóteses”, crianças beneficiadas pelo programa “serão ricas”, ao defender que a iniciativa pode ampliar oportunidades para famílias com menos recursos.

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