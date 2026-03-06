Rússia tem ajudado Irã a localizar alvos dos EUA em conflito no Oriente Médio, diz jornal

Autoridades anônimas disseram que o país tem transmitido informações sobre localidades de defesa norte-americanas desde o início da guerra

ATTA KENARE / AFP Ataque no Irã



A Rússia está ajudando o Irã a localizar as forças armadas dos Estados Unidos no Oriente Médio em meio aos ataques da guerra no local, segundo o jornal Washington Post.

Na quinta-feira (5), o jornal informou que três autoridades anônimas disseram que a Rússia tem passado informações sobre localidades de defesa da infraestrutura, inclusive de navios de guerra e aeronaves norte-americanas, desde o início do conflito.

O início da guerra se deu por uma operação conjunta dos Estados Unidos e Israel que começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada do último sábado (28). Tel-Aviv classificou os ataques como preventivos.

Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital. A mídia estatal do Irã confirmou depois a morte de seu líder supremo. Segundo a agência de notícias Fars, também morreram a filha, o genro e o neto do segundo chefe de Estado desde a revolução iraniana.

Os Estados Unidos e Israel afirmaram que a operação mirou locais militares do Irã. O exército israelense alertou os iranianos que, se estivessem dentro ou perto de infraestruturas militares em todo o país, deveriam se retirar dos locais.

No dia do início do ataque, explosões também foram ouvidas perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque, de acordo com jornalistas da agência de notícias AFP.