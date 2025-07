Seis anos após incêndio, Notre-Dame conclui a reinstalação de monumentos da agulha

As obras ainda estão ocultas à vista de parisienses e turistas pelo andaime, mas ficarão visíveis no final de agosto quando ele for desmontado

EFE/Yoan Valat O presidente do órgão público encarregado de supervisionar a reconstrução, Philippe Jost, destacou a importância da etapa alcançada hoje



A última das 16 estátuas que adornavam a base da agulha da Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi reinstalada nesta quinta-feira (24), pouco mais de seis anos após o incêndio de 2019, anunciou o órgão público encarregado da restauração e conservação do templo. A figura de São Tomé era a última das estátuas que faltava ser reinstalada, depois que todas foram retiradas para sua restauração dias antes do incêndio que devastou o edifício em 15 de abril de 2019.

As estátuas ainda estão ocultas à vista de parisienses e turistas pelo andaime na base da agulha, mas serão visíveis no final de agosto, assim que ele for desmontado, detalhou o órgão em um comunicado. A instalação da última estátua na agulha marca a culminação do trabalho na parte superior da catedral, realizado pelos telhadistas e ornamentalistas.

As estátuas foram projetadas em 1857 por Eugène Viollet-le-Duc, o arquiteto responsável pela ampla restauração do templo realizada no século XIX, que incluiu a reconstrução da agulha medieval. Foram esculpidas por Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume e representam os 12 apóstolos e os símbolos dos quatro evangelistas (leão, touro, anjo e águia). A catedral reabriu suas portas em dezembro do ano passado, embora alguns trabalhos de restauração externa continuem.

O presidente do órgão público encarregado de supervisionar a reconstrução, Philippe Jost, destacou a importância da etapa alcançada hoje e agradeceu em nome da França aos trabalhadores que o tornaram possível, por seu “compromisso, unidade, orgulho e extraordinário talento”.

*Com informações da EFE

