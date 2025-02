Senado dos EUA confirma Jamieson Greer como principal negociador comercial da Casa Branca

Aprovação de sua indicação ocorreu com um placar de 56 votos a favor e 43 contra

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Indicado para representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, fala depois que o presidente Donald Trump anunciou tarifas recíprocas, no Salão Oval da Casa Branca em Washington



O Senado dos Estados Unidos ratificou, nesta quarta-feira (26), a nomeação de Jamieson Greer como o novo negociador-chefe em questões comerciais do governo Donald Trump. Greer, que já possui uma vasta experiência nas disputas comerciais do primeiro mandato do presidente, especialmente com países como China, México e Canadá, agora terá a responsabilidade de liderar as negociações comerciais do país. Em sua nova função, Greer atuará em conjunto com o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, para implementar a robusta agenda comercial proposta por Trump. A aprovação de sua indicação ocorreu com um placar de 56 votos a favor e 43 contra. O presidente, que é membro do Partido Republicano, está se preparando para iniciar a imposição de tarifas de 25% sobre as importações provenientes do Canadá e do México, com início programado para o dia 4 de março.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA