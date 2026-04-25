Suspeito de ataque a tiros em jantar com Trump está sob custódia

Autoridades policiais informaram à Associated Press que um atirador disparou dentro do hotel, mas fora da sala onde o republicano estava

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O FBI de Washington informou na rede social X que a Equipe de Resposta a Incidentes local do órgão respondeu a um tiroteio no Washington Hilton. O suspeito está sob custódia, segundo o FBI. A publicação do FBI se refere ao “incidente de segurança” ocorrido durante um jantar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os correspondentes da Casa Branca, que ocorria no hotel Washington Hilton. Trump e demais autoridades, como o vice-presidente JD Vance, foram retirados às pressas do jantar após um estrondo.

Autoridades policiais informaram à Associated Press que um atirador disparou dentro do hotel, mas fora da sala onde Trump e as autoridades estavam. Trump saiu ileso. Não houve feridos. (Com agências internacionais).

The FBI Washington Field Office’s National Capital Response Squad has responded to a shooting at the Washington Hilton in Washington, D.C. The subject is in custody. pic.twitter.com/AtFyitgk7U — FBI Washington Field (@FBIWFO) April 26, 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisou ser retirado as pressas, neste sábado (25) de um jantar em Washington por causa de um ataque a tiros. O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto. Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.

*Com informações do Estadão Conteúdo