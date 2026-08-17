Trump ameaça bombardear Omã: ‘Não tem se comportado bem’

Presidente dos Estados Unidos disse que não acredita que o país persa faça um acordo nos moldes dos parâmetros considerados necessário para colocar um fim ao conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (17), que Omã não tem se comportado bem e que seu governo pretende lidar com isso. O presidente, contudo, evitou dar uma resposta direta a uma pergunta sobre planos para a atacar o país durante coletiva concedida na Casa Branca instantes atrás.

Mais cedo, o presidente ameaçou bombardear Omã, caso o país “se intrometesse” nos planos de Washington para o Estreito de Ormuz.

Sobre o conflito com o Irã, Trump disse que não acredita que o país persa faça um acordo nos moldes dos parâmetros considerados necessário para colocar um fim ao conflito.

Ao ser questionado sobre seus planos de tornar o Estreito de Ormuz um território americano, Trump disse: “gosto da ideia”. Na sexta-feira, o republicano afirmou que “logo, declararia o Estreito de Ormuz território americano”.

O presidente americano também abordou as condições do USS Lincoln, o porta-aviões enviado ao Oriente Médio para apoiar a guerra dos EUA no Irã, que vive uma crise após passar mais de 250 dias ininterruptos no mar. Segundo o presidente, as condições do navio são boas.