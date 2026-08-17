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Trump ameaça bombardear Omã: ‘Não tem se comportado bem’

Presidente dos Estados Unidos disse que não acredita que o país persa faça um acordo nos moldes dos parâmetros considerados necessário para colocar um fim ao conflito

Estadão Conteúdo

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (17), que Omã não tem se comportado bem e que seu governo pretende lidar com isso. O presidente, contudo, evitou dar uma resposta direta a uma pergunta sobre planos para a atacar o país durante coletiva concedida na Casa Branca instantes atrás.

Mais cedo, o presidente ameaçou bombardear Omã, caso o país “se intrometesse” nos planos de Washington para o Estreito de Ormuz.

Sobre o conflito com o Irã, Trump disse que não acredita que o país persa faça um acordo nos moldes dos parâmetros considerados necessário para colocar um fim ao conflito.

Ao ser questionado sobre seus planos de tornar o Estreito de Ormuz um território americano, Trump disse: “gosto da ideia”. Na sexta-feira, o republicano afirmou que “logo, declararia o Estreito de Ormuz território americano”.

O presidente americano também abordou as condições do USS Lincoln, o porta-aviões enviado ao Oriente Médio para apoiar a guerra dos EUA no Irã, que vive uma crise após passar mais de 250 dias ininterruptos no mar. Segundo o presidente, as condições do navio são boas.

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