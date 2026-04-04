Trump avalia reforma no gabinete sob pressão da guerra com o Irã

A guerra, há cinco semanas, elevou o preço da gasolina, derrubou a aprovação de Trump e aumentou a preocupação dos republicanos com as eleições de novembro

DOUG MILLS / POOL /AFP O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando uma mudança mais ampla no gabinete após a remoção da procuradora-geral Pam Bondi nesta semana.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando uma mudança mais ampla no gabinete após a remoção da procuradora-geral Pam Bondi nesta semana, à medida que ele fica cada vez mais frustrado com as consequências políticas da guerra com o Irã, disseram cinco pessoas familiarizadas com as discussões internas da Casa Branca.

Qualquer possível reformulação poderia servir como uma redefinição para a Casa Branca, já que ela está enfrentando um período politicamente desafiador: A guerra, que já dura cinco semanas, elevou os preços da gasolina, reduziu os índices de aprovação de Trump e intensificou a ansiedade sobre as consequências para os republicanos que se preparam para as eleições de meio de mandato em novembro.

Alguns aliados disseram que seu discurso televisionado para a nação na quarta-feira – que uma autoridade sênior da Casa Branca descreveu como uma tentativa de projetar um senso de controle e confiança sobre a direção da guerra – não deu certo, aumentando a sensação de que mudanças nas mensagens ou no pessoal eram necessárias.

“Uma mudança para mostrar ação não é uma coisa ruim, não é?”, disse outro funcionário da Casa Branca.

Três funcionários da Casa Branca e duas outras fontes com conhecimento da dinâmica da administração falaram com a Reuters sob condição de anonimato para discutir assuntos delicados de pessoal.

As fontes não descreveram consistentemente nenhum membro do gabinete como certo de perder o emprego no curto prazo. Mas vários funcionários estão em algum grau de perigo, disseram elas.

Várias das fontes disseram que Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional de Trump, e o secretário de comércio Howard Lutnick estão entre os possíveis candidatos, depois que Trump demitiu Bondi e a secretária de segurança interna Kristi Noem nas últimas semanas.

Nos últimos meses, Trump expressou descontentamento com Gabbard, disse uma autoridade sênior da Casa Branca. Outra fonte com conhecimento direto do assunto disse que Trump perguntou a aliados sobre o que eles achavam de possíveis substitutos para seu chefe de inteligência.

Alguns aliados de alto nível de Trump, enquanto isso, estão pressionando em particular pela remoção de Lutnick, um amigo pessoal próximo do presidente que enfrentou um novo escrutínio nos últimos meses por seu relacionamento com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Novos arquivos divulgados no início do ano revelaram que Lutnick almoçou com Epstein em sua ilha particular no Caribe em 2012. Lutnick disse que “quase não teve nada a ver” com Epstein e que o almoço ocorreu apenas porque ele estava em um barco perto da ilha.

O porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle, disse que Trump mantém “total confiança” em Gabbard e Lutnick.

“O presidente reuniu o Gabinete mais talentoso e impactante de todos os tempos e, coletivamente, eles obtiveram vitórias históricas em nome do povo norte-americano, desde o papel da diretora Gabbard em acabar com o regime de narcoterror de Maduro até o papel do Secretário Lutnick em garantir grandes acordos comerciais e de investimento”, escreveu Ingle em um email quando solicitado a comentar.

Um porta-voz do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional indicou à Reuters um post de quinta-feira da Casa Branca no X, no qual o diretor de comunicações da Casa Branca, Steve Cheung, é citado dizendo que Trump tem “total confiança” em Gabbard.

O Departamento de Comércio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

*Reuters