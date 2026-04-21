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Trump diz que EUA interceptaram navio com ‘presente’ da China para o Irã

Presidente norte-americano disse ao canal CNBC que o conteúdo que a embarcação transportava ‘não era muito agradável’

  • Por Jovem Pan
  • 21/04/2026 10h48
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EFE/EPA/YONHAP COREIA DO SUL O presidente dos EUA, Donald Trump (à esquerda), e o presidente chinês, Xi Jinping, apertam as mãos após reunião no salão de recepção Naraemaru, dentro de uma base da Força Aérea em Busan, Coreia do Sul, em 30 de outubro de 2025. (Coreia do Sul) EFE/EPA/YONHAP COREIA DO SUL Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (21) que as forças americanas interceptaram um navio que transportava um “presente” da China para o Irã.

O navio levava “um presente da China” que “não era muito agradável”, disse Trump ao canal CNBC.

“Fiquei um pouco surpreso”, acrescentou, antes de afirmar que acreditava ter um “entendimento” com o presidente chinês Xi Jinping.

Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao Irã, um parceiro de Pequim há anos.

*Com informações da AFP

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