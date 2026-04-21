Trump diz que EUA interceptaram navio com ‘presente’ da China para o Irã

Presidente norte-americano disse ao canal CNBC que o conteúdo que a embarcação transportava ‘não era muito agradável’

EFE/EPA/YONHAP COREIA DO SUL Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping



O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (21) que as forças americanas interceptaram um navio que transportava um “presente” da China para o Irã.

O navio levava “um presente da China” que “não era muito agradável”, disse Trump ao canal CNBC.

“Fiquei um pouco surpreso”, acrescentou, antes de afirmar que acreditava ter um “entendimento” com o presidente chinês Xi Jinping.

Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao Irã, um parceiro de Pequim há anos.

*Com informações da AFP