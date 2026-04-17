Enquanto isso, países aliados dos EUA se reúnem nesta sexta-feira (17)npara debater a reabertura do Estreito de Ormuz

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Trump diz que guerra no Irã pode terminar em breve



O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que um acordo para acabar com a guerra no Irã pode ser alcançado em breve, embora o momento permaneça incerto, enquanto os aliados dos EUA se reuniam nesta sexta-feira (17) para discutir a reabertura da rota marítima vital do Estreito de Ormuz.

Trump afirmou que um cessar-fogo de duas semanas, que termina na próxima semana, pode ser estendido, embora ele não acredite que isso seria necessário, já que Teerã quer um acordo.

“Vamos ver o que acontece. Mas acho que estamos muito perto de fazer um acordo com o Irã”, disse ele aos repórteres, acrescentando que, se um acordo for alcançado e assinado na capital paquistanesa, Islamabad, ele poderá ir até lá para a ocasião.

Em Islamabad, local das conversações do último fim de semana, tropas foram vistas ao longo das rotas que levam à capital na sexta-feira, mas as estradas ainda estavam abertas e o governo não havia emitido ordens para que as empresas fechassem, como aconteceu antes da última reunião.

O ataque israelense-americano ao Irã começou em 28 de fevereiro, matou milhares de pessoas e desestabilizou o Oriente Médio. O conflito também praticamente fechou o Estreito de Ormuz, por onde transita um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, ameaçando o pior choque do petróleo da história.

O Fundo Monetário Internacional reduziu nesta semana suas previsões para o crescimento global e alertou que a economia global corre o risco de entrar em recessão se o conflito se prolongar.

Restauração da liberdade de navegação

França e Reino Unido presidirão uma reunião nesta sexta com cerca de 40 países com o objetivo de sinalizar para os EUA que alguns de seus aliados mais próximos estão prontos para ajudar a restaurar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, mas somente quando as hostilidades cessarem.

Trump pediu a outros países que se envolvessem na guerra e criticou os aliados da Otan por não terem feito isso.

De acordo com uma nota enviada às nações convidadas, o objetivo da reunião é reafirmar o total apoio diplomático à liberdade irrestrita de navegação pela hidrovia e a necessidade de respeitar o direito internacional.

O Irã fechou amplamente o estreito para outros navios que não os seus, enquanto Washington impôs nesta semana um bloqueio aos navios que entram ou saem dos portos iranianos.

Apenas um pequeno número de navios passou pelo estreito desde o início da guerra, em comparação com uma média de mais de 130 por dia antes do conflito.

O otimismo de que um acordo pode estar próximo alimentou uma forte recuperação das ações nesta semana, com os mercados globais mantendo-se próximos de recordes na sexta-feira, enquanto os preços de referência do petróleo foram mantidos abaixo de US$100 por barril.

*Com informações da Reuters