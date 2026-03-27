Trump diz ter sido informado pela CIA de que novo líder do Irã é gay

Sem apresentar evidências, o presidente dos EUA afirmou que, além da CIA, ‘muita gente’ também estaria dizendo isso e que a suposta condição representaria uma ‘má vantagem inicial’ para Mojtaba Khamenei

KHAMENEI.IR / AFP Mojtaba Hosseini Khamenei, de 56 anos, é o novo líder supremo do Irã. Ele ocupa o cargo que era do pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto no dia 28 de fevereiro após ataques de Israel e EUA na região.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foi informado pela CIA de que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, seria gay. A declaração foi dada durante entrevista à Fox News nesta quinta-feira (26).

Trump fez a afirmação ao ser questionado pelo apresentador Jesse Watters, em entrevista ao jornal. “Bem, eles [CIA] disseram isso, mas não sei se foram só eles. Acho que muita gente está dizendo isso. O que lhe dá uma má vantagem inicial naquele país”, declarou.

No entanto, o presidente dos EUA não apresentou evidências para sustentar a informação atribuída à agência de inteligência. Trump também não explicou de que forma teria recebido a informação nem se ela foi confirmada por outras fontes do governo.

No Irã, relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas com base na lei islâmica e consideradas uma violação dos princípios do regime.

Quem é Mojtaba Khamenei

Mojtaba Hosseini Khamenei, de 56 anos, é o novo líder supremo do Irã. Ele ocupa o cargo que era do pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto no dia 28 de fevereiro após ataques de Israel e EUA na região.

Ele ganhou influência após ajudar a organizar a repressão aos protestos da “Onda Verde” em 2009, ligados às eleições contestadas que mantiveram Mahmoud Ahmadinejad no poder. Considerado linha-dura, sua eventual liderança indica pouca ou nenhuma mudança política no país. Israel já afirmou que qualquer novo líder iraniano poderá se tornar alvo militar.

Além disso, a passagem de poder de pai para filho não é bem vista dentro do xiismo do Islã, o que dificulta sua movimentação política no país.

Mojtaba Khamenei nasceu em Mashhad e é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Estudou em seminários religiosos em Qom e seguiu carreira clerical no xiismo duodecimano. Embora não ocupe cargos formais de alto escalão, é amplamente considerado influente nos bastidores da política iraniana.

Analistas apontam sua proximidade com a Guarda Revolucionária e seu papel em redes conservadoras do regime. Raramente aparece em público e mantém perfil discreto. Há anos era apontado como o principal candidato a suceder o cargo do pai, sendo o mais cotado para assumir o cargo de líder supremo do país.

Segundo a imprensa iraniana, Mojtaba perdeu não só o pai, como também a mãe, a esposa e um filho pequeno nos ataques ao Irã que tiveram início no fim de fevereiro.