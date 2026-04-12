Trump elogia Paulo Borrachinha após nocaute no UFC: ‘Poderia ser modelo’

Ao final do confronto, o brasileiro celebrou com uma “dança da vitória” dedicada ao presidente

Foto por JIM WATSON / AFP O brasileiro Paulo Costa aperta a mão do presidente dos EUA, Donald Trump, após derrotar o russo Azamat Murzakanov em uma luta de peso meio-pesado durante o UFC 327 no Kaseya Center em Miami, em 11 de abril de 2026



O presidente dos EUA, Donald Trump, não poupou elogios ao lutador brasileiro Paulo Costa, conhecido como “Paulo Borrachinha”, após a vitória por nocaute no UFC 327, realizado na noite de sábado (11) em Miami. “Você é bonito demais para ser um lutador. Poderia ser um modelo”, declarou o republicano ao mineiro logo após o combate.

Borrachinha, que compete na categoria meio-pesado (até 93 kg), nocauteou o russo Azamat Murzakanov — até então invicto e sexto colocado no ranking da divisão — e encerrou a sequência invicta do adversário. Trump acompanhou a luta da primeira fila.

Ao final do confronto, o brasileiro celebrou com uma “dança da vitória” dedicada ao presidente. Ao se aproximar da grade do octógono para cumprimentar Trump, Borrachinha agradeceu em inglês: “Obrigado por fazer o que você está fazendo”. O americano respondeu exaltando a aparência do lutador.

Donald Trump told Paulo Costa he’s too good looking to be a fighter 💀 “You’re a beautiful guy. You could be a model, you look so good.” pic.twitter.com/Xe7FRH0Sfa — Happy Punch (@HappyPunch) April 12, 2026

Em entrevista coletiva após a luta, Borrachinha comentou sobre o breve diálogo com o presidente. “Sou brasileiro e temos alguns amigos em comum. As coisas não estão boas no Brasil agora, então tivemos uma pequena conversa”, disse o atleta.

Trump esteve presente no evento esportivo enquanto negociações de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, mediadas pelo vice-presidente JD Vance no Paquistão, terminavam sem acordo. O presidente chegou a minimizar o impasse antes de embarcar para a Flórida, afirmando que “não faz diferença” se um consenso seria ou não alcançado com Teerã.

*texto produzido com auxílio de IA