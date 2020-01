Trump se reunirá em Davos com presidente do Iraque

EFE/Oliver Contreras A ida a Davos marca o retorno de Trump ao grande fórum global depois que ele cancelou a participação na edição do ano passado



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embarca nesta segunda-feira (20) para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde terá reuniões com o presidente do Iraque, Barham Salih, poucas semanas após o ataque americano que matou, no país árabe, o mais influente líder militar do Irã, o general Qasem Soleimani.

Segundo a Casa Branca, a agenda de Trump durante o evento também inclui encontros com a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen; a presidente da Suíça, Simonetta Sommaruga; o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan; e o presidente do governo regional do Curdistão, Nechirvan Barzani.

A ida a Davos marca o retorno de Trump ao grande fórum global depois que ele cancelou a participação na edição do ano passado, devido à longa paralisação do governo federal dos EUA por ocasião da disputa que o governante teve com congressistas do Partido Democrata por verba para a construção de um muro na fronteira com o México.

Trump chega a Davos poucos dias depois de conseguir dois de seus maiores sucessos comerciais, a aprovação de acordos com China (em primeira etapa) e México.

A visita deste ano ao fórum também coincidirá com o início do processo de impeachment aberto contra ele pela oposição democrata no Congresso.

* Com EFE