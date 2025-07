Visita de Lula a Cristina Kirchner amplia distanciamento entre presidente do Brasil e Javier Milei

Mandatário argentino não vê com bons olhos o encontro, mas foi orientado a evitar críticas porque já se reuniu com Jair Bolsonaro, rival do petista no Brasil

Luis Robayo/AFP O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Argentina, Javier Milei, se preparam para a foto oficial durante a 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul



A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre pena de prisão domiciliar por corrupção, acontece em um contexto delicado. O encontro foi autorizado pela Justiça argentina e ocorrerá durante a cúpula do Mercosul, onde Lula se encontrará com o atual mandatário da Argentina, Javier Milei.

Milei, que não é um entusiasta do Mercosul, foi convencido a manter a Argentina no bloco devido à sua relevância econômica. Embora não aprecie a visita de Lula, ele adotou uma postura cautelosa, evitando declarações que possam impactar negativamente a cúpula. Fontes locais indicam que a visita pode não favorecer as relações entre os dois países, mas o governo argentino tentará manter um ambiente amigável.

Após a cúpula, Lula se reunirá com Cristina. Houve um entendimento entre os governos de que Milei não deve criticar publicamente a decisão do presidente brasileiro. Isso se deve ao fato de que o atual presidente argentino já se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro em outras ocasiões. O Itamaraty expressou preocupações sobre a visita, mas a equipe política do Palácio do Planalto defendeu a importância do encontro.

A autorização judicial para a visita de Lula a Cristina inclui a condição de que a ex-presidente não cause incômodos à vizinhança. Cristina, que tem 72 anos e já foi alvo de uma tentativa de assassinato, argumenta que a prisão domiciliar é necessária devido à sua idade. No entanto, os procuradores afirmam que ela não corre riscos em um ambiente penitenciário. Qualquer incidente que perturbe os vizinhos pode resultar em complicações legais para a ex-presidente.

