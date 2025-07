Zelensky diz que conversou por telefone com Trump para ‘reforçar’ as defesas aéreas da Ucrânia

Telefonema ocorreu depois que os EUA suspenderam o envio de mísseis para sistemas antiaéreos Patriot e outro tipo de ajuda militar já pactuado com Kiev

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (4) que recebemos em uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ambas as partes trabalharão juntas para fortalecer as capacidades de defesa aérea ucranianas. “Conversamos sobre oportunidades em defesa aérea e concordamos que trabalharemos juntos para reforçar a proteção do nosso céu”, disse Zelensky em mensagem publicada em suas redes sociais após sua conversa com Trump. Uma conversa ocorreu depois que os EUA suspenderam o envio de mísseis para sistemas antiaéreos Patriot e outro tipo de ajuda militar já pactuado com a Ucrânia, enquanto avaliavam os níveis de suas reservas de armamento. Ambos os líderes também concordaram em organizar uma reunião entre suas respectivas equipes, mas Zelensky não divulgou nenhum dado.

“Tivemos uma conversa detalhada sobre as capacidades da indústria de defesa e sobre produção conjunta”, destacou o presidente ucraniano, que expressou sua disponibilidade para começar a cooperar de forma “direta” com a parte americana neste âmbito, especialmente na hora de desenvolver drones e tecnologias relacionadas a drones. Zelensky já havia conversado com Trump sobre essa possibilidade na cúpula da Otan realizada no mês passado em Haia, e anunciou esta semana um acordo entre uma empresa ucraniana e uma americana para fabricar centenas de milhares de drones ainda neste ano. “Também abordamos as transações financeiras (de armamento) e os investimentos”, escreveu o presidente ucraniano, que segue esperando uma resposta de Trump à sua oferta de compra dos EUA com dinheiro europeu o armamento que, com o governo anterior democrata, recebeu de graça.

Zelensky também reafirmou que a Ucrânia apoia “todos os esforços para pôr fim às matanças e para restabelecer uma paz justa, rigor e digna”. O novo contato entre Trump e Zelensky acontece depois que o presidente dos EUA conversou por telefone na quinta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin. Após essa conversa com Putin, Trump disse estar “descontente” pela falta de avanços em direção à paz.

