Alexandre Silveira indica uma possível ‘saída negociada’ para Enel em SP

Ministro de Minas e Energia pretende conversar com executivos da empresa na matriz italiana, entretanto, não detalhou como seria essa solução negociada

Lula Marques/ Agência Brasil Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira



O governo brasileiro pode buscar uma “saída negociada” para Enel São Paulo caso a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decida pela caducidade da concessão da distribuidora da companhia italiana, disse nesta quarta-feira (08) o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante evento no Rio de Janeiro. “Pode haver uma saída negociada, se tiver motivo para caducidade, a Aneel que justifique esse motivo, e não faltará coragem ao ministro para fazer a caducidade”, afirmou ele a jornalistas no evento Latam Energy.

Entretanto, o ministro não detalhou como seria essa solução negociada. “Aguardamos diálogo com a Enel, não com a Enel daqui, com seus gestores globais, para que a gente tenha e convencione depois da decisão da Aneel, se for o caso de caducidade. Se não for, convencionar o cumprimento dos novos parâmetros de qualidade”, afirmou.

Silveira afirmou que é preciso cobrar uma melhoria no serviço da Enel. Para isso, pretende conversar com executivos da empresa na matriz italiana.

Na terça-feira (07), a Aneel aprovou a abertura de um processo de caducidade do contrato da distribuidora Enel São Paulo, após constatar “falhas estruturais” na prestação dos serviços que podem levar à aplicação da penalidade mais grave prevista para uma concessionária de energia elétrica.

A mudança do processo, antes fiscalizatório e agora punitivo, impede a renovação automática do contrato da Enel São Paulo, que vence em 2028. Isso complicaria uma eventual venda da concessão, a principal alternativa usada no passado por empresas que já enfrentaram situações semelhantes no setor elétrico. A Enel, porém, tem dito publicamente que não pretende vender o ativo.

Procurada, a Enel disse em nota que “seguirá trabalhando para demonstrar firmemente, em todas as instâncias, que tem cumprido integralmente com todos os indicadores previstos em contrato e no plano de recuperação apresentado em 2024 ao regulador”.

A empresa acrescentou que “tem plena confiança nos fundamentos legais e técnicos que norteiam suas operações no Brasil”, e avaliou que qualquer definição sobre as concessões de distribuição de energia “precisa obedecer a critérios técnicos claros, prévia e objetivamente estabelecidos, de forma imparcial”.

*Reuters