Base governista propõe indiciamento de Bolsonaro por descontos do INSS

Em entrevista a jornalistas, Pimenta afirmou que o ex-presidente teria chefiado o esquema

PABLO PORCIUNCULA / AFP Em relatório, é proposto indiciamento de Bolsonaro por três crimes



O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) disse nesta sexta-feira (27) que será proposto o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como “chefe do esquema” de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em entrevista a jornalistas, o congressista afirmou que o documento formulado pela base governista representa o “pensamento majoritário” de 2/3 da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apurou as fraudes na autarquia.

Segundo o deputado, o relatório sugere que Bolsonaro responda por três crimes: furto qualificado contra idoso, organização criminosa e improbidade administrativa. “Não temos dúvidas de que essa organização criminosa tinha um comando centralizado”, afirmou Pimenta.

*Em atualização