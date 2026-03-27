Vice-líder do governo classifica relatório da CPMI do INSS como ‘peça política’

O parlamentar também aproveitou para alfinetar a oposição

Divulgação / Câmara ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA Partido: PT - MG |Federação PT-PCdoB-PV



O vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia (PT-MG), reagiu com ceticismo à leitura do relatório final da CPMI do INSS, nesta sexta-feira. Com mais de 5 mil páginas e o indiciamento de mais de 220 pessoas, o documento foi descartado pelo parlamentar governista como instrumento eleitoral, sem provas sólidas.

“Peça política para campanha, nada provado ou indício consistente que tenha algo sobre o INSS”, disse Correia à Jovem Pan.

O parlamentar também aproveitou para alfinetar a oposição. Lembrou que o relatório não cita Flávio Bolsonaro — cujo escritório teria ligações com o tesoureiro do Careca — e que a quebra de sigilo do senador não foi autorizada pela comissão. “Do Lulinha não acharam nada”, completou.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.