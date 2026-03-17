Bolsonaro apresenta melhora em indicadores, mas continua na UTI, diz boletim
Entretanto, o ex-presidente foi transferido para outra acomodação na unidade
O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora nas últimas 24 horas e foi transferido para outra acomodação, segundo novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (17).
Entretanto, o capitão da reserva continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta, ao contrário do que havia divulgado a ex-primeira-dama Michelle. Por meio das redes sociais, ela afirmou na segunda-feira (16) que o marido havia sido transferido para a unidade semi-intensiva.
Segundo o boletim médico, Bolsonaro foi levado a “uma nova acomodação em terapia intensiva”, que, de acordo com os médicos, é mais adequada para o quadro clínico dele. O ex-presidente foi internado no último dia 13 no hospital DF Star, com quadro de broncopneumonia, e segue tratando uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente do episódio.
A nota divulgada pelo hospital também diz que a fisioterapia motora e respiratória continua, com suporte clínico intensivo e tratamento com antibioticoterapia endovenosa, ou seja, ele está recebendo os medicamentos diretamente na veia.
Broncopneumonia
A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).
Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.
Principais sintomas
Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum:
- Tosse (que pode ser seca ou com catarro grosso);
- Febre, geralmente alta, acompanhada de calafrios e suor;
- Dor no peito na hora de tossir ou puxar o ar fundo;
- Falta de ar, dificuldade para respirar ou chiado no peito;
- Cansaço muito forte, fraqueza e dores pelo corpo;
- Mal-estar geral, falta de apetite, dor de cabeça e tontura;
- Nas pessoas mais velhas, a doença pode se manifestar de forma diferente, provocando confusão mental ou delírios.
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