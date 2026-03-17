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Bolsonaro apresenta melhora em indicadores, mas continua na UTI, diz boletim

Entretanto, o ex-presidente foi transferido para outra acomodação na unidade

  • Por Igor Damasceno e Fernando Keller
  • 17/03/2026 12h45 - Atualizado em 17/03/2026 12h47
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Ton Molina/STF Bolsonaro no STF A nota divulgada pelo hospital também diz que a fisioterapia motora e respiratória continua

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora nas últimas 24 horas e foi transferido para outra acomodação, segundo novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (17).

Entretanto, o capitão da reserva continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta, ao contrário do que havia divulgado a ex-primeira-dama Michelle. Por meio das redes sociais, ela afirmou na segunda-feira (16) que o marido havia sido transferido para a unidade semi-intensiva.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro foi levado a “uma nova acomodação em terapia intensiva”, que, de acordo com os médicos, é mais adequada para o quadro clínico dele. O ex-presidente foi internado no último dia 13 no hospital DF Star, com quadro de broncopneumonia, e segue tratando uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente do episódio.

A nota divulgada pelo hospital também diz que a fisioterapia motora e respiratória continua, com suporte clínico intensivo e tratamento com antibioticoterapia endovenosa, ou seja, ele está recebendo os medicamentos diretamente na veia.

Broncopneumonia

A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).

Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactériasvírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripesresfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.

Principais sintomas

Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum:

  • Tosse (que pode ser seca ou com catarro grosso);
  • Febre, geralmente alta, acompanhada de calafrios e suor;
  • Dor no peito na hora de tossir ou puxar o ar fundo;
  • Falta de ar, dificuldade para respirar ou chiado no peito;
  • Cansaço muito forte, fraqueza e dores pelo corpo;
  • Mal-estar geral, falta de apetite, dor de cabeça e tontura;
  • Nas pessoas mais velhas, a doença pode se manifestar de forma diferente, provocando confusão mental ou delírios.

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