Bolsonaro apresenta melhora, mas segue na UTI

O ex-presidente segue em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral resultante de uma broncopneumonia

Fellipe Sampaio/STF O ex-presidente foi internado no último dia 13 no hospital DF Star



O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou boa evolução clínica nas últimas 24 horas, informou o hospital DF Star em boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19).

O capitão da reserva segue em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral resultante de uma broncopneumonia. Ainda não há previsão de alta da UTI neste momento.

O ex-presidente foi internado no último dia 13 no hospital DF Star, com quadro de broncopneumonia, e segue tratando uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente do episódio.

A nota divulgada pelo hospital também diz que a fisioterapia motora e respiratória continua, com suporte clínico intensivo e tratamento com antibioticoterapia endovenosa, ou seja, ele está recebendo os medicamentos diretamente na veia.

Broncopneumonia

A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).

Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.

Principais sintomas

Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum: