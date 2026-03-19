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Bolsonaro apresenta melhora, mas segue na UTI

O ex-presidente segue em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral resultante de uma broncopneumonia

  • Por Jovem Pan
  • 19/03/2026 12h13
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Fellipe Sampaio/STF jair bolsonaro O ex-presidente foi internado no último dia 13 no hospital DF Star

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou boa evolução clínica nas últimas 24 horas, informou o hospital DF Star em boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19).

O capitão da reserva segue em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral resultante de uma broncopneumonia. Ainda não há previsão de alta da UTI neste momento.

O ex-presidente foi internado no último dia 13 no hospital DF Star, com quadro de broncopneumonia, e segue tratando uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente do episódio.

nota divulgada pelo hospital também diz que a fisioterapia motora e respiratória continua, com suporte clínico intensivo e tratamento com antibioticoterapia endovenosa, ou seja, ele está recebendo os medicamentos diretamente na veia.

Broncopneumonia

A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).

Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactériasvírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripesresfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.

Principais sintomas

Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum:

  • Tosse (que pode ser seca ou com catarro grosso);
  • Febre, geralmente alta, acompanhada de calafrios e suor;
  • Dor no peito na hora de tossir ou puxar o ar fundo;
  • Falta de ar, dificuldade para respirar ou chiado no peito;
  • Cansaço muito forte, fraqueza e dores pelo corpo;
  • Mal-estar geral, falta de apetite, dor de cabeça e tontura;
  • Nas pessoas mais velhas, a doença pode se manifestar de forma diferente, provocando confusão mental ou delírios.

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